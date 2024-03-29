Зеленский заявил о начале обновленной работы СНБО: пять задач

Три дня назад был уволен старый и назначен новый секретарь госоргана

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале обновленной работы Совета национальной безопасности и обороны. Она будет направлена на прогнозы, выполнение текущих задач, доктринальную работу, кибербезопасность, а также работу, связанную с деятельностью Ставки верховного главнокомандующего.

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"Первое – больше прогнозируемости, именно этой функции. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", – сообщил президент.

Во-вторых, отметил Зеленский, будет продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО, особенно внимательно – насчет санкционной политики Украины.

В-третьих, ведомство будет вести "доктринальную работу" по четкости национальных ориентиров и системности в их реализации – это то, что "нужно и сейчас и после войны", пояснил президент.

В-четвертых, СНБО будет работать в сфере кибербезопасности и информации, у ведомства есть потенциал "делать больше" для защиты от дестабилизационных операций врага и координации всех государственных органов в этой сфере, заметил глава государства.

В-пятых, что касается Ставки, то СНБО должен продолжить работу по проектам решений и контролю за их исполнением, отметил Зеленский.

"Очевидный приоритет – это оборона нашего государства и защита нашего общества", – подытожил он.

26 марта президент уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место тогдашнего руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

С 2021 года до назначения в СНБО Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки. Теперь на эту должность назначили Олега Иващенко, который ранее был первым заместителем начальника Главного управления разведки – помощником Главнокомандующего ВСУ.

Зеленский заявил, что Данилова переведут на другое направление, но не уточнил, куда именно.

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