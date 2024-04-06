Комбат "Ахиллеса": У россиян преимущество в РЭБ, у нас появляется больше систем – надо еще

"Каждый сбор на РЭБ-системы – это донат на сохранение жизни наших военных и техники", – отметил Юрий Федоренко.

Батальон БпAК "Ахиллес" (Фото: 92 ОШБр им. Ивана Сирко)

У российских оккупантов преимущество в средствах радиоэлектронной борьбы как за счет централизованных систем, так и за счет портативных РЭБов. В то же время у украинских защитников появляется все больше систем, но нужно еще больше. Об этом в интервью LIGA.net заявил командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко.

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По его словам, в системах РЭБ у россиян преимущество как за счет централизованных систем (давят на широкий диапазон частот), так и за счет портативных РЭБов, устанавливаемых на бронированную технику.

Также РЭБы используют и штурмовые группы оккупантов для прикрытия от украинских FPV-дронов, отметил Федоренко.

В то же время, у украинских защитников есть централизованные средства РЭБ, появляется все больше систем, которые закрывают передовые позиции, транспорт, логистику, пехоту и штурмовые подразделения, акцентировал комбат.

"Однако нужно больше. Каждый сбор на РЭБ-системы – это донат на сохранение жизни наших военных и техники", – подытожил он.

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Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часового Яра, с марта они имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".

Комбат считает, что Украине важно уничтожать не только российскую авиацию, но и инфраструктуру, наполняющую Россию деньгами, нефтедолларом – в первую очередь.

По словам военного, у российской армии есть преимущество в количестве артиллерии и артиллерийских выстрелов, а также в "мавиках": один к трем, это связано с отношениями правительств Китая и России.

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