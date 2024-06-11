ВСУ уничтожили российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" под Покровским

В прошлый раз защитники из 10-й бригады захватили такой как трофей

"Борисоглебск-2" (Фото: ресурс окупантов)

Украинские защитники из 10-й бригады "Эдельвейс" уничтожили российский многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2". Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Бойцы отдельной горно-штурмовой бригады произвели поражение с помощью FPV-дрона восточнее Покровского Донецкой области, отметил он.

Ранее эта же бригада захватила такой же комплекс оккупантов в качестве трофея – это произошло 13 марта 2022 года.

Первый задокументированный случай уничтожения "Борисоглебска-2" ВСУ был в октябре 2023 года – тогда появилось видео с поражением и локацией в Донецкой области.

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Первые восемь комплексов были поставлены в войска РФ в 2013 году, а за 2014-15 годы было поставлено еще 14 комплексов, пишут заявляющие захватчики.

В состав "Борисоглебска-2" включен пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с разным радиоэлектронным оборудованием. Среди прочего есть средства радиотехнической разведки, необходимые для обнаружения радиосигналов и выдачи данных о них.

В полной комплектации он включает девять различных машин с набором оборудования, размещаемых на шасси МТ-ЛБ (так называемая "мотолыга"), доработанных для установки нового специального оборудования.

Россияне утверждают, что по прибытии на место "Борисоглебска-2" нужно "около 15 минут" для развертывания всех средств и подготовки к боевой работе.

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В июне под Бахмутом операторы Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с HIMARS уничтожили два российских комплекса радиоэлектронной борьбы. В частности, тогда сообщалось об уничтожении одного комплекса "Борисоглебск-2".

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