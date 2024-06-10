Росіяни просуваються поряд з головною лінією оборони у Часовому Ярі, але не перетнули її – ЗСУ

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, але активно просуваються на схід від неї. Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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У мережі з’явилося відео, як стверджується, російських військових у Часовому Яру – на ньому вони рухаються руїнами будинків.

Як зазначив Волошин, відео зроблено у мікрорайоні Канал, на схід від каналу Сіверський Донець – Донбас, який є головною лінією оборони ЗСУ у місті.

Окупанти не перетинали головної лінії оборони, проте активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні, зазначив він.

Російські пропагандисти заявляли про нібито 500-метрове просування у мікрорайоні, деякі заявляли про начебто бої у районі Новий, ілюструючи це кадрами з мікрорайону Канал.

Часів Яр на мапі Deepstate (темно-синім – канал Сіверський Донець – Донбас)

Окупанти намагаються штурмувати Часів Яр у цих мікрорайоні та районі, також атакували у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки – на південний захід від міста, зазначив речник.

Під час атак загарбники застосовують не тільки піхотні підрозділи, але частіше використовують механізовану складову: танки та бойові броньовані машини, зауважив Волошин.

"Російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", – підсумував він.

Мапа: Deepstate

Часів Яр на мапі Deepstate

29 травня речник повідомив, що під Часовим Яром російська армія намагається провести перегрупування, активних штурмів там зараз менше, натомість ближче до Білогорівки ситуація більш динамічна.

10 червня Волошин повідомив, що українські захисники вдруге за тиждень знищили рідкісну російську установку "Тюльпан", цього разу поблизу Іванівського під Часовим Яром.

Зеленський повідомив, що окупанти спробували реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка в Сумській області, станом на ранок у населеному пункті ворога немає.

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