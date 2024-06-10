Росіяни просуваються поряд з головною лінією оборони у Часовому Ярі, але не перетнули її – ЗСУ
Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, але активно просуваються на схід від неї. Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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У мережі з’явилося відео, як стверджується, російських військових у Часовому Яру – на ньому вони рухаються руїнами будинків.

Як зазначив Волошин, відео зроблено у мікрорайоні Канал, на схід від каналу Сіверський Донець – Донбас, який є головною лінією оборони ЗСУ у місті.

Окупанти не перетинали головної лінії оборони, проте активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні, зазначив він.

Російські пропагандисти заявляли про нібито 500-метрове просування у мікрорайоні, деякі заявляли про начебто бої у районі Новий, ілюструючи це кадрами з мікрорайону Канал.

Часів Яр на мапі Deepstate (темно-синім – канал Сіверський Донець – Донбас)
Часів Яр на мапі Deepstate (темно-синім – канал Сіверський Донець – Донбас)

Окупанти намагаються штурмувати Часів Яр у цих мікрорайоні та районі, також атакували у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки – на південний захід від міста, зазначив речник.

Під час атак загарбники застосовують не тільки піхотні підрозділи, але частіше використовують механізовану складову: танки та бойові броньовані машини, зауважив Волошин.

"Російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", – підсумував він.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Часів Яр на мапі Deepstate
Часів Яр на мапі Deepstate

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