Росіяни просуваються поряд з головною лінією оборони у Часовому Ярі, але не перетнули її – ЗСУ
Росіяни не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, але активно просуваються на схід від неї. Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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У мережі з’явилося відео, як стверджується, російських військових у Часовому Яру – на ньому вони рухаються руїнами будинків.
Як зазначив Волошин, відео зроблено у мікрорайоні Канал, на схід від каналу Сіверський Донець – Донбас, який є головною лінією оборони ЗСУ у місті.
Окупанти не перетинали головної лінії оборони, проте активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні, зазначив він.
Російські пропагандисти заявляли про нібито 500-метрове просування у мікрорайоні, деякі заявляли про начебто бої у районі Новий, ілюструючи це кадрами з мікрорайону Канал.
Окупанти намагаються штурмувати Часів Яр у цих мікрорайоні та районі, також атакували у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки – на південний захід від міста, зазначив речник.
Під час атак загарбники застосовують не тільки піхотні підрозділи, але частіше використовують механізовану складову: танки та бойові броньовані машини, зауважив Волошин.
"Російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", – підсумував він.
- 29 травня речник повідомив, що під Часовим Яром російська армія намагається провести перегрупування, активних штурмів там зараз менше, натомість ближче до Білогорівки ситуація більш динамічна.
- 10 червня Волошин повідомив, що українські захисники вдруге за тиждень знищили рідкісну російську установку "Тюльпан", цього разу поблизу Іванівського під Часовим Яром.
- Зеленський повідомив, що окупанти спробували реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка в Сумській області, станом на ранок у населеному пункті ворога немає.
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