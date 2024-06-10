Россияне продвигаются рядом с главной линией обороны в Часовом Яре, не пересекли ее – ВСУ

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яре, но активно продвигаются к востоку от нее. Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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В сети появилось видео, как утверждается, российских военных в Часовом Яре – на нем они двигаются по развалинам домов.

Как отметил Волошин, видео сделано в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец – Донбасс, который является главной линией обороны ВСУ в городе.

Оккупанты не пересекали главную линию обороны, однако активно продвигаются к востоку от него в этом микрорайоне, отметил он.

Российские пропагандисты заявляли о якобы 500-метровом продвижении в микрорайоне, некоторые заявляли о вроде бы боях в районе Новый, иллюстрируя это кадрами из микрорайона Канал.

Часов Яр на карте Deepstate (темно-синим – канал Северский Донец – Донбасс)

Оккупанты пытаются штурмовать Часов Яр в этих микрорайоне и районе, также атаковали в направлении Ивановского, Клещеевки, Андреевки – юго-западнее города, отметил спикер.

В ходе атак захватчики применяют не только пехотные подразделения, но чаще используют механизированную составляющую: танки и боевые бронированные машины, сообщил Волошин.

"Российская армия активизировала свои усилия, однако успехов не имела. Враг активно проводит артиллерийское влияние, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часового Яра", – подытожил он.

Карта: Deepstate

Часов Яр на карте Deepstate

29 мая спикер сообщил, что под Часовым Яром российская армия пытается провести перегруппировку, активных штурмов там сейчас меньше, зато ближе к Белогоровке ситуация более динамичная.

10 июня Волошин сообщил, что украинские защитники во второй раз за неделю уничтожили редкую российскую установку "Тюльпан", на этот раз вблизи Ивановского под Часовым Яром.

Зеленский сообщил, что оккупанты попытались реализовать пропагандистскую операцию в селе Рыжевка в Сумской области, по состоянию на утро в населенном пункте врага нет.

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