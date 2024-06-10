Россияне продвигаются рядом с главной линией обороны в Часовом Яре, не пересекли ее – ВСУ
Россияне не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яре, но активно продвигаются к востоку от нее. Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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В сети появилось видео, как утверждается, российских военных в Часовом Яре – на нем они двигаются по развалинам домов.
Как отметил Волошин, видео сделано в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец – Донбасс, который является главной линией обороны ВСУ в городе.
Оккупанты не пересекали главную линию обороны, однако активно продвигаются к востоку от него в этом микрорайоне, отметил он.
Российские пропагандисты заявляли о якобы 500-метровом продвижении в микрорайоне, некоторые заявляли о вроде бы боях в районе Новый, иллюстрируя это кадрами из микрорайона Канал.
Оккупанты пытаются штурмовать Часов Яр в этих микрорайоне и районе, также атаковали в направлении Ивановского, Клещеевки, Андреевки – юго-западнее города, отметил спикер.
В ходе атак захватчики применяют не только пехотные подразделения, но чаще используют механизированную составляющую: танки и боевые бронированные машины, сообщил Волошин.
"Российская армия активизировала свои усилия, однако успехов не имела. Враг активно проводит артиллерийское влияние, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часового Яра", – подытожил он.
- 29 мая спикер сообщил, что под Часовым Яром российская армия пытается провести перегруппировку, активных штурмов там сейчас меньше, зато ближе к Белогоровке ситуация более динамичная.
- 10 июня Волошин сообщил, что украинские защитники во второй раз за неделю уничтожили редкую российскую установку "Тюльпан", на этот раз вблизи Ивановского под Часовым Яром.
- Зеленский сообщил, что оккупанты попытались реализовать пропагандистскую операцию в селе Рыжевка в Сумской области, по состоянию на утро в населенном пункте врага нет.
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