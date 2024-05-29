Спикер ВСУ: Россия хочет перегруппироваться под Часовым Яром – активных штурмов меньше

За прошедшую неделю средний процент штурмовых действий и вражеских атак увеличился на 1%, отметил представитель ВСУ

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Под Часовым Яром российская армия пытается провести перегруппировку, активных штурмов там сейчас меньше. Зато ближе к Белогоровке ситуация более динамичная, сообщил в комментарии LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Волошин рассказал, что в районе Часового Яра было зафиксировано 405 обстрелов, 293 из которых – за минувшие сутки. Он отметил, что на южную часть Часового Яра приходится большая часть обстрелов, что примерно на 7% больше, чем на прошлой неделе.







По его словам, враг восемь раз штурмовал район Белогоровки, три штурма из них – с применением бронетехники. За прошедшую неделю средний процент штурмовых действий и вражеских атак увеличился на 1%, рассказал военный.

Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что в среднем вражеская армия проводит до пяти штурмов в сутки. Также он отметил, что на направлении уменьшилось количество вражеских авиаударов, однако увеличилось количество вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.

Он пояснил, что это произошло из-за того, что большинство зданий уничтожено и теперь работает артиллерия, прикрывая штурмовые действия пехоты.

На Краматорском направлении, рассказал Волошин, с начала суток противник уже два раза пытался вытеснить украинских бойцов с позиций, а штурмовые действия враг безуспешно проводил в районах Ивановского и Клещеевки.

Карта: Deepstate

24 мая военный сообщил, что наиболее интенсивные и жесткие бои в Донецкой области продолжаются на двух направлениях: Покровском и Кураховском.

27 мая Волошин отметил, что россияне каждый день пытаются штурмовать на бронетехнике восточные окраины Красногоровки, однако защитники продолжают держать оборону – и город под контролем ВСУ.

В тот же день представитель сообщил, что Покровское направление в Донецкой области остается "самым горячим на всей линии боевого столкновения" – там самая высокая интенсивность российских атак на сегодня.

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