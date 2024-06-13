Силы специальных операций поразили новейшую станцию связи россиян Р-416ГМ. Это произошло впервые в истории войны. Соответствующее видео было опубликовано ССО.

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Операторы третьего полка ССО во время работы на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ и нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО.

В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена и нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии России.

Эта станция Р-416ГМ – первая пораженная украинскими военными за время войны.

Российская армия приняла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.

В ночь на 30 мая дроны Службы безопасности Украины "погасили" в Крыму радиолокационную систему "Небо СВУ", цена такой – около $100 млн.

12 июня киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Силами обороны поразили вражескую радиолокационную станцию "Зоопарк" стоимостью $25 млн несколькими FPV-дронами.

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