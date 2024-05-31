СБУ уничтожила в Крыму радиолокационную систему "Небо СВУ" за $100 млн – источник

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В ночь на 30 мая дроны Службы безопасности Украины "погасили" в Крыму радиолокационную систему "Небо СВУ", цена такой — около $100 млн. Об этом LIGA.net рассказал проинформированный собеседник.

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По данным собеседника, ее поразили дроны, являющиеся собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

Собеседник рассказал, что после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

Эта спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта, ведь она находилась вблизи Армянска и контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что в Вашингтоне опасаются, что удары украинских беспилотников по российским РЛС, которые предупреждают о ракетно-ядерном нападении, "могут опасно обеспокоить Москву".

Речь шла об ударе 24 мая, когда украинские дроны поразили радиолокационную станцию под российским Армавиром Краснодарского края. Эта станция входит в систему предупреждения о пусках ядерных ракет противника.

31 мая собеседник LIGA.net рассказал о том, что Силы обороны совместно с СБУ провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму: под ударом оказались подстанции, сети электроснабжения и запасы светлых нефтепродуктов врага.

В тот же день в Генштабе рассказали, что удары по нефтяным терминалам в районе порта "Кавказ" были нанесены несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

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