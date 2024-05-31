Сили оборони успішно атакували ракетами "Нептун" нафтові термінали у Краснодарському краї РФ – фото
У ніч проти 31 травня Сили оборони завдали ударів по нафтових терміналах порту "Кавказ" та поромній переправі у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
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За інформацією відомства, військові об'єкти агресора уразило угруповання Військово-морських сил ЗСУ. Це сталося наступної ночі після того, як Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської переправи на території тимчасово окупованого Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.
У Генштабі зазначили, що ударів по нафтових терміналах в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".
"Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується. Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони", – йдеться у повідомленні.
Крім того, за інформацією Генштабу, ударні безпілотники Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.
- 30 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно уразили поромну переправу в окупованій Керчі за допомогою ракет ATACMS.
- Того ж дня окупанти показали уражений Керченський пором після прильоту ATACMS.
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