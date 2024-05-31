Сили оборони успішно атакували ракетами "Нептун" нафтові термінали у Краснодарському краї РФ – фото

"Нептун" (Фото: Facebook Олексія Данілова)

У ніч проти 31 травня Сили оборони завдали ударів по нафтових терміналах порту "Кавказ" та поромній переправі у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За інформацією відомства, військові об'єкти агресора уразило угруповання Військово-морських сил ЗСУ. Це сталося наступної ночі після того, як Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської переправи на території тимчасово окупованого Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

У Генштабі зазначили, що ударів по нафтових терміналах в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

"Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується. Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією Генштабу, ударні безпілотники Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

Ресурс окупантів

ДОВІДКА Ракетний комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ "Луч". Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для враження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" були передані ВМС. 13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва": російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Кремль визнав, що флагман російського флоту затонув. Ракетний комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ "Луч". Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для враження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" були передані ВМС. 13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва": російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Кремль визнав, що флагман російського флоту затонув.

30 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно уразили поромну переправу в окупованій Керчі за допомогою ракет ATACMS.

Того ж дня окупанти показали уражений Керченський пором після прильоту ATACMS.

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