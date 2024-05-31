Силы обороны успешно атаковали ракетами "Нептун" терминалы в Краснодарском крае РФ – фото
В ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удары по нефтяным терминалам порта "Кавказ" и паромной переправе в Краснодарском крае России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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По информации ведомства, военные объекты агрессора поразила группировка Военно-морских сил ВСУ. Это произошло на следующую ночь после того, как Силы обороны меткими ударами вывели из строя паромы Керченской переправы на территории временно оккупированного Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.
В Генштабе отметили, что удары по нефтяным терминалам в районе порта "Кавказ" были нанесены несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".
"Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается. Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими Сил обороны", — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Генштаба, ударные беспилотники Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.
- 30 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно атаковали паромную переправу в оккупированной Керчи с помощью ракет ATACMS.
- В тот же день оккупанты показали пораженный Керченский паром после прилета ATACMS.
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