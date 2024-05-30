Оккупанты показали пораженный Керченский паром после прилета ATACMS – фото

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об успешном ночном ракетном ударе по двух суднах во временно оккупированном Крыму

Запуск ракеты ATACMS (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Российские оккупанты распространяют фото в соцсетях, как утверждается, с последствиями ночного удара Сил обороны ракетами ATACMS по одному из паромов во временно оккупированной Керчи.

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Захватчики заявляют, что на фотографиях пораженный паром "Авангард". На первом фото видно место попадания, на других двоих – повреждение и крен судна (или его палубы).

Установить подлинность фото пока нет возможности.

К вечеру 30 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно поразили паромную переправу в оккупированной Керчи с помощью ракет ATACMS.

Военные отмечали, что два парома получили существенные повреждения – судна осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.

При этом один из них сел на мель – и заблокировал функционирование всей Керченской переправы, акцентировало ведомство.

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