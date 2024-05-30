Оккупанты показали пораженный Керченский паром после прилета ATACMS – фото
Российские оккупанты распространяют фото в соцсетях, как утверждается, с последствиями ночного удара Сил обороны ракетами ATACMS по одному из паромов во временно оккупированной Керчи.
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Захватчики заявляют, что на фотографиях пораженный паром "Авангард". На первом фото видно место попадания, на других двоих – повреждение и крен судна (или его палубы).
Установить подлинность фото пока нет возможности.
К вечеру 30 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно поразили паромную переправу в оккупированной Керчи с помощью ракет ATACMS.
Военные отмечали, что два парома получили существенные повреждения – судна осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.
При этом один из них сел на мель – и заблокировал функционирование всей Керченской переправы, акцентировало ведомство.
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В ночь на 30 мая бойцы ГУР уничтожили в Крыму с помощью морских беспилотников Magura V5 два катера оккупантов КС-701 "Тунец". В военной разведке заявили, что два судна не подлежат восстановлению после ударов, а затем уточнили: были поражены четыре катера и уничтожены два из них.
Представитель ВМС сообщил, что ранее в Керченском проливе было до 14 катеров и кораблей оккупантов, а теперь – ноль, и поэтому захватчики применяют боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом.
- По словам военного, из-за отсутствия корабельно-катерного состава в Керченском проливе, россияне также стали активно усиливать воздушную компоненту разнообразными самолетами и вертолетами.
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