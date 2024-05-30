Окупанти показали уражений Керченський пором після прильоту ATACMS – фото
Російські окупанти ширять фото у соцмережах, як стверджується, з наслідками нічного удару Сил оборони ракетами ATACMS по одному з поромів у тимчасово окупованій Керчі.
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Загарбники заявляють, що на світлинах уражений пором "Авангард". На першому фото видно місце влучання, на інших двох – ушкодження та крен судна (або його палуби).
Встановити автентичність фото наразі немає можливості.
Надвечір 30 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно уразили поромну переправу в окупованій Керчі за допомогою ракет ATACMS.
Військові зазначали, що два пороми зазнали суттєвих пошкоджень – судна здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.
При цьому один із них сів на мілину – і заблокував функціонування всієї Керченської переправи, акцентувало відомство.
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У ніч проти 30 травня бійці ГУР знищили у Криму за допомогою морських безпілотників Magura V5 два катери окупантів КС-701 "Тунець". У воєнній розвідці заявили, що два судна не підлягають відновленню після ударів, а потім уточнили: було вражено чотири катери й знищено два з них.
Речник ВМС повідомив, що раніше у Керченській протоці було до 14 катерів та кораблів окупантів, а тепер – нуль, і через це загарбники застосовують бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом.
- За словами військового, через відсутність корабельно-катерного складу у Керченській протоці, загарбники також стали активно посилювати повітряну компоненту різноманітними літаками та гелікоптерами.
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