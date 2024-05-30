Окупанти показали уражений Керченський пором після прильоту ATACMS – фото

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про успішний нічний ракетний удар по двох суднах у тимчасово окупованому Криму

Запуск ракети ATACMS (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Російські окупанти ширять фото у соцмережах, як стверджується, з наслідками нічного удару Сил оборони ракетами ATACMS по одному з поромів у тимчасово окупованій Керчі.

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Загарбники заявляють, що на світлинах уражений пором "Авангард". На першому фото видно місце влучання, на інших двох – ушкодження та крен судна (або його палуби).

Встановити автентичність фото наразі немає можливості.

Надвечір 30 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно уразили поромну переправу в окупованій Керчі за допомогою ракет ATACMS.

Військові зазначали, що два пороми зазнали суттєвих пошкоджень – судна здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

При цьому один із них сів на мілину – і заблокував функціонування всієї Керченської переправи, акцентувало відомство.

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