США обеспокоены ударами Украины по российским радиолокационным станциям – WP

РЛС "Воронеж М" (Фото: ресурс оккупантов)

Соединенные Штаты опасаются, что недавние удары украинских беспилотников по российским системам раннего ядерного предупреждения могут дестабилизировать ситуацию. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"США обеспокоены недавними ударами Украины по российским объектам раннего предупреждения о баллистических ракетах", – заявил источник издания.

Вашингтон выразил Киеву свою обеспокоенность из-за двух попыток атаковать радиолокационные станции, которые обеспечивают обычную противовоздушную оборону и предупреждают о ядерных пусках со стороны Запада, отмечают журналисты The Washington Post. Речь идет об ударах по РЛС в Армавире (Краснодарский край) и Орске (Оренбургская область).

"Эти объекты не были задействованы в поддержке войны против Украины, но они являются чувствительными местами, поскольку теперь Россия может считать, что ее стратегические силы сдерживания являются мишенью, а это может подорвать ее способность поддерживать ядерное сдерживание против США", – сказал американский чиновник.

Украинское чиновник, знакомый с этим вопросом, рассказал The Washington Post, что Россия использует радиолокационные станции для мониторинга деятельности украинских военных — в частности, использования Киевом беспилотников и ракет. Он также подтвердил, что за удары ответственно Главное управление разведки Министерства обороны. Украинский чиновник заявил, что целью ударов было ослабить способность РФ отслеживать деятельность украинских военных на юге страны.

Американские чиновники в свою очередь заявили, что они "сочувствуют судьбе Украины" – представители администрации активно взвешивают, стоит ли снимать ограничения на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по территории России.

Но если российская система раннего предупреждения будет ослеплена украинскими атаками, даже частично, это может помешать стратегической стабильности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сказал один из собеседников издания.

"Россия может подумать, что ее способность проявлять раннюю ядерную активность против нее снизилась, и это может стать проблемой", — отметил он.

17 апреля ГУР атаковало беспилотниками российскую загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер" в Мордовии.

26 мая дрон ГУР атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области – в 1800 км от границы с Украиной.

"Схемы" показали последствия удара по российской радиолокационной станции "Воронеж М".

Читайте также: Разведка атаковала Татарстан: дроны долетели до ВПК в Казани и Нижнекамске – источник