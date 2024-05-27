"Схеми" показали наслідки удару по російській радіолокаційній станції "Воронеж М"
26 травня дрон Головного управління розвідки Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною. Супутникові знімки наслідків атаки оприлюднив проєкт Радіо Свобода "Схеми".
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Супутник Planet Labs зафіксував наслідки цієї атаки. На фото за 27 травня видно, що на території РЛС з’явилися темні плями, яких раніше не було – ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання безпілотника. Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження об'єкта.
ДОВІДКА"Воронежі М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.
- 17 квітня ГУР атакувало безпілотниками російську загоризонтну радіолокаційну станцію "Контейнер" в Мордовії.
- 23 травня ударні дрони ГУР досягли Казані й Нижньокамська в Татарстані, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі.
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