"Схеми" показали наслідки удару по російській радіолокаційній станції "Воронеж М"
"Воронеж М" (Фото: ресурс окупантів)

26 травня дрон Головного управління розвідки Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною. Супутникові знімки наслідків атаки оприлюднив проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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Супутник Planet Labs зафіксував наслідки цієї атаки. На фото за 27 травня видно, що на території РЛС з’явилися темні плями, яких раніше не було – ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання безпілотника. Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження об'єкта.

"Схеми" показали наслідки удару по російській радіолокаційній станції "Воронеж М"
"Схеми"
"Схеми" показали наслідки удару по російській радіолокаційній станції "Воронеж М"
"Схеми"
ДОВІДКА
"Воронежі М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.
  • 17 квітня ГУР атакувало безпілотниками російську загоризонтну радіолокаційну станцію "Контейнер" в Мордовії.
  • 23 травня ударні дрони ГУР досягли Казані й Нижньокамська в Татарстані, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі.

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