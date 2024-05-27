Дрони ГУР атакували паливно-заправну станцію в Орловській області – джерело

Губернатор Орловщини стверджував, що дрони впали на територію паливно-заправної станції в місті Лівни

Фото: ресурси російської пропаганди

Російські пропагандисти повідомляли, що в ніч проти 27 травня безпілотники "впали" на території Лівенської нафтобази в Орловській області. Співрозмовник у Силах безпеки й оборони повідомив LIGA.net, що за цим стоїть українська розвідка.

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Губернатор області Андрій Кличков писав, що під час "масованої атаки" на Орловську область сталося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції в місті Лівни, постраждала частина фасаду адмінбудівлі.

Співрозмовник підтвердив, що це – робота дронів ГУР. Наслідки атаки уточнюються.

Фото: Telegram-канали росіян

Фото: Telegram-канали росіян

Раніше співрозмовник у розвідці повідомив про новий рекорд українського дрона: 26 травня він атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною.

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони.

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