В Орловській області горить нафтобаза. Росіяни жаліються на дронову атаку

Губернатор заявив, що внаслідок епізоду нібито загинув водій однієї з пожежних частин, ще троє співробітників служб постраждали

Займання нафтобази в Росії (Ілюстративне фото)

Російські пропагандистські Telegram-канали та влада Орловської області стверджують, що в ніч проти 27 травня два безпілотники впали на території нафтобази.

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"Сьогодні вранці під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції в місті Лівни", – написав губернатор Андрій Кличков.

За його словами, частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на місце прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. Кличков стверджує, що у цей момент "на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА".

Губернатор заявив, що внаслідок епізоду нібито загинув водій однієї з пожежних частин, ще троє співробітників служб постраждали.

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.

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