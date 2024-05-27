В Орловской области горит нефтебаза. Россияне жалуются на дроновую атаку

Губернатор заявил, что в результате эпизода якобы погиб водитель одной из пожарных частей, еще трое сотрудников служб пострадали

Возгорание нефтебазы в России (Иллюстративное фото)

Российские пропагандистские Telegram-каналы и власти Орловской области утверждают, что в ночь на 27 мая два беспилотника упали на территории нефтебазы.

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"Сегодня утром во время еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БпЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны", – написал губернатор Андрей Клычков.

По его словам часть фасада административного здания пострадала, на место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. Клычков утверждает, что в этот момент "на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА".

Губернатор заявил, что в результате эпизода якобы погиб водитель одной из пожарных частей, еще трое сотрудников служб пострадали.

В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

В ночь на 17 мая произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.

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