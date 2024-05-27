Дроны ГУР атаковали топливно-заправочную станцию в Орловской области – источник

Губернатор Орловской области утверждал, что дроны упали на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны

Фото: ресурсы российской пропаганды

Российские пропагандисты сообщали, что в ночь на 27 мая беспилотники "упали" на территории Ливенской нефтебазы в Орловской области. Собеседник в Силах безопасности и обороны сообщил LIGA.net, что за этим стоит украинская разведка.

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Губернатор области Андрей Клычков писал, что во время "массированной атаки" на Орловскую область произошло падение БпЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны, пострадала часть фасада админздания.

Собеседник подтвердил, что это работа дронов ГУР. Последствия атаки уточняются.

Фото: Telegram-каналы россиян

Фото: Telegram-каналы россиян

Ранее собеседник в разведке сообщил о новом рекорде украинского дрона: 26 мая он атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области – в 1800 км от границы с Украиной.

В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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