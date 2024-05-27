"24 000 солдатів на місяць". Шольц назвав кількість втрат російської армії

Німецький лідер заявив, що смерті росіян та загибель українців є результатом "імперіалістичної манії величі" Путіна

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Російська окупаційна армія щомісяця втрачає на війні проти України до 24 000 особового складу. Про це на Фестивалі демократії 26 травня у Берліні заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає українська служба DW.

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"Є цифри, які свідчать про 24 000 загиблих або важко поранених російських солдатів на місяць", – повідомив він.

За словами німецького лідера, такі втрати російської армії, як і загибель українських військових, є результатом "імперіалістичної манії величі" кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Шольц наголосив, що Путін вважає Україну та Білорусь частинами Росії, тому й порушив принцип непорушності кордонів.

3 травня 2024 року міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що втрати Росії у війні проти України складають 500 000 військових.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 травня Росія втратила 502 340 особового складу.

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