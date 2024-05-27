"24 000 солдатів на місяць". Шольц назвав кількість втрат російської армії
Російська окупаційна армія щомісяця втрачає на війні проти України до 24 000 особового складу. Про це на Фестивалі демократії 26 травня у Берліні заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає українська служба DW.
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"Є цифри, які свідчать про 24 000 загиблих або важко поранених російських солдатів на місяць", – повідомив він.
За словами німецького лідера, такі втрати російської армії, як і загибель українських військових, є результатом "імперіалістичної манії величі" кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Шольц наголосив, що Путін вважає Україну та Білорусь частинами Росії, тому й порушив принцип непорушності кордонів.
- 3 травня 2024 року міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що втрати Росії у війні проти України складають 500 000 військових.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 травня Росія втратила 502 340 особового складу.
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