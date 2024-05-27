"24 000 солдат в месяц". Шольц назвал количество потерь российской армии

Немецкий лидер заявил, что смерть россиян и гибель украинцев являются результатом "империалистической мании величия" Путина

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Российская оккупационная армия ежемесячно теряет на войне против Украины до 24 000 личного состава. Об этом на Фестивале демократии 26 мая в Берлине заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает украинская служба DW.

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"Есть цифры, свидетельствующие о 24 000 погибших или тяжело раненых российских солдатах в месяц", – сообщил он.

По словам немецкого лидера, такие потери российской армии, как и гибель украинских военных, являются результатом "империалистической мании величия" кремлевского диктатора Владимира Путина.

Шольц подчеркнул, что Путин считает Украину и Беларусь частями России, поэтому и нарушил принцип нерушимости границ.

3 мая 2024 года министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что потери России в войне против Украины составляют 500 000 военных.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 мая Россия потеряла 502 340 личного состава.

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