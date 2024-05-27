Шольц згадав розмову з Путіним у 2022-му. Заявив: Україна не вступить в НАТО ще 30 років

Німецький лідер заявив, що Путін назвав однією з причин російсько-української війни прагнення України до вступу в НАТО

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/JOHANNA GERON)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Україна не стане членом НАТО у найближчі 30 років. Під час спілкування з німцями на Фестивалі демократії 26 травня він заявив, що ще два з половиною роки тому розмовляв про це з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Шольц розповів про зустріч з диктатором РФ у лютому 2022 року. Розмова торкалася України й "імперських уявлень Путіна, що кордони можна змінювати за допомогою сили", без огляду на право.

За словами канцлера, Путін тоді назвав однією з причин російсько-української війни прагнення України до вступу в НАТО. Шольц, за його словами, відкрито сказав кремлівському диктатору, що "про це не йдеться, принаймні ще років 30".

"До речі, однією з причин, названих для війни в той час, було те, що Україна нібито вступає до НАТО. Ви знаєте рішення минулих самітів НАТО — найближчим часом цього не очікується. Ймовірно, і в наступні 30 років", – заявив німецький лідер.

Вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив у Верховній Раді 12 січня, що у питанні вступу України до НАТО необхідні "більш рішучі дії". На його думку, на торішньому саміті НАТО союзники зробили замало для України.

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге заявив 19 січня, що на саміті Альянсу у Вашингтоні Україна, імовірно, не отримає запрошення на вступ.

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