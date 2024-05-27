Слова Шольца про терміни вступу України до НАТО неправильно трактували – речник уряду Німеччини

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Слова канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що Україна може не стати членом НАТО протягом наступних 30 років, були неправильно трактовані. Про це повідомив речник уряду країни Штеффен Гебештрайт, цитує видання Bild.

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"Його слова про 30 років стосувалися ситуації на 2022 рік. Вважаю, що стан справ повністю змінився, і тому, ні, 30 років більше не актуальні", – заявив Гебештрайт.

Однак речник німецького уряду не дав точної відповіді на питання щодо нових термінів вступу України до Альянсу. На його думку, це тепер "інша дискусія", яка зараз "не ведеться" – але якщо і буде, то зовсім за інших обставин, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії.

26 травня Шольц під час спілкування з німцями на Фестивалі демократії згадав, як говорив з російським диктатором Володимиром Путіним у 2022 році. Тоді кремлівський диктатор назвав північноатлантичну інтеграцію України як одну з причин нападу Росії на неї, німецький лідер на це заявив, що "про це не йдеться принаймні ще років 30".

28 квітня Зеленський сказав, що очікує на запрошення України до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні.

30 квітня Столтенберг заявив, що для запрошення держави у НАТО необхідна згода всіх 32 союзників. За його словами, наразі консенсусу щодо України немає.

6 травня Шмигаль сказав, що Україна перебуває за крок до запрошення у НАТО.

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