Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зможе стати членом Альянсу тільки після перемоги у війні. Таку думку український лідер висловив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом візиту до офіцерів, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами Альянсу.

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"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас візьмуть в НАТО", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що для деяких країн вступ України в Альянс є ризиком, деякі трактують це скептично.

"Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар [Столтенберг] – питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що однією із причин сьогоднішньої війни є те, що Україна не була до цього в НАТО.

"На мою думку, ще багато років тому був скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог, вона робила все, щоб Україну не взяли не тільки в НАТО, але й у Європейський Союз, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу РФ", – сказав Зеленський.

Столтенберг, коментуючи перешкоди вступу України в Альянс, заявив, що для запрошення держави необхідна згода всіх 32 союзників.

"І на цей час ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність", – констатував він.

Однак генсек НАТО зазначив, що усі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО, тому потрібно рухатися до цієї мети.

"Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натовським стандартам. Щоб, коли прийде політичне рішення, ви могли це зробити", – наголосив він.

29 квітня Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Під час візиту Зеленський обговорив із генеральним секретарем Альянсу ситуацію на полі бою, постачання зброї та липневий саміт НАТО.

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