Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сможет стать членом Альянса только после победы в войне. Такое мнение украинский лидер высказал в ходе совместного с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом визита к офицерам, проходящим курсы профессионального военного образования по стандартам Альянса.

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"По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что для некоторых стран вступление Украины в Альянс является риском, некоторые трактуют это скептически.

"Вопрос о НАТО, это – как правильно сказал генеральный секретарь [Столтенберг] – вопрос большинства. А большинство – это вопрос политический. А чтобы политически Украину взяли в Альянс, для этого нужна победа", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что одной из причин сегодняшней войны является то, что Украина не была до этого в НАТО.

"По-моему, еще много лет назад был скепсис некоторых членов, и Россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог, она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, но и в Европейский Союз, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния РФ", – сказал Зеленский.

Столтенберг, комментируя препятствия вступления Украины в Альянс, заявил, что для приглашения государства необходимо согласие всех 32 союзников.

"И в настоящее время мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность", — констатировал он.

Однако генсек НАТО отметил, что все союзники заявили, что Украина будет членом НАТО, поэтому нужно двигаться к этой цели.

"Работать много для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, отвечали всем натовским стандартам. Чтобы, когда придет политическое решение, вы могли это сделать", — подчеркнул он.

29 апреля Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Во время визита Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО ситуацию на поле боя, поставки оружия и июльский саммит НАТО.

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