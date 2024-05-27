Слова Шольца о сроках вступления Украины в НАТО неправильно трактовали – правительство ФРГ

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина может не стать членом НАТО в течение следующих 30 лет, были неправильно трактованы. Об этом сообщил спикер правительства страны Штеффен Гебештрайт, цитирует издание Bild.

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"Его слова о 30 годах касались ситуации на 2022 год. Считаю, что положение дел полностью изменилось, и поэтому, нет, 30 лет больше не актуальны", – заявил Гебештрайт.

Однако спикер германского правительства не дал точного ответа на вопрос о новых сроках вступления Украины в Альянс. По его мнению, это теперь "другая дискуссия", которая сейчас "не ведется" – но если и будет, то совсем при других обстоятельствах, чем до начала полномасштабного вторжения России.

26 мая Шольц во время общения с немцами на Фестивале демократии вспомнил, как говорил с российским диктатором Владимиром Путиным в 2022 году. Тогда кремлевский диктатор назвал североатлантическую интеграцию Украины как одну из причин нападения России на нее, немецкий лидер на это заявил, что "об этом речь не идет по крайней мере еще лет 30".

28 апреля Зеленский сказал, что ожидает приглашения Украины в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне.

30 апреля Столтенберг заявил, что для приглашения государства в НАТО необходимо согласие всех 32 союзников. По его словам, сейчас консенсуса по отношению к Украине нет.

6 мая Шмыгаль сказал, что Украина находится в шаге от приглашения в НАТО.

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