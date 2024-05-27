Шольц вспомнил разговор с Путиным в 2022-м. Заявил: Украина не вступит в НАТО еще 30 лет

Немецкий лидер заявил, что Путин назвал одной из причин российско-украинской войны стремление Украины к вступлению в НАТО

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/JOHANNA GERON)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие 30 лет. Во время общения с немцами на Фестивале демократии 26 мая он заявил, что еще два с половиной года назад разговаривал об этом с российским диктатором. Владимиром Путиным.

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Шольц рассказал о встрече с диктатором РФ в феврале 2022 года. Разговор затрагивал Украину и "имперские представления Путина, что границы можно менять с помощью силы", без оглядки на право.

По словам канцлера, Путин тогда назвал одной из причин российско-украинской войны стремление Украины к вступлению в НАТО. Шольц, по его словам, открыто сказал кремлевскому диктатору, что "об этом речь не идет, по крайней мере, еще лет 30".

"Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решение прошлых саммитов НАТО – в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в последующие 30 лет", – заявил немецкий лидер.

Вашингтонский саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года.

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил в Верховной Раде 12 января, что в вопросе вступления Украины в НАТО необходимы "более решительные действия". По его мнению, на саммите НАТО в прошлом году союзники сделали мало для Украины.

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге заявил 19 января, что на саммите Альянса в Вашингтоне Украина, вероятно, не получит приглашение на вступление.

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