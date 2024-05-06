Шмигаль заявив, що Україна перебуває за крок до запрошення у НАТО

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки країни на членство на наступному саміті у Вашингтоні. Про це він розповів в інтерв’ю канадському виданню CBC News.

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За його словами, Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року і розраховує в липні отримати запрошення на вступ до Альянсу. Прем'єр зазначив, що Київ сподівається, що відповідне рішення буде ухвалене на саміті НАТО в Вашингтоні.

"Наша армія працює за стандартами НАТО. Ми провели всі необхідні реформи, і тепер ми за крок до запрошення", – сказав Шмигаль.

28 квітня Зеленський сказав, що очікує на запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні.

30 квітня Столтенберг заявив, що для запрошення держави у НАТО необхідна згода всіх 32 союзників. За його словами, наразі консенсусу щодо України немає.

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