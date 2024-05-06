Війська НАТО в Україні. Шмигаль: Будемо раді, але поки просимо тільки про зброю

Прем'єр заявив, що "якщо прийде час, Київ буде дуже вдячним союзникам"

Денис Шмигаль (Фото: Telegram)

Західні війська в Україні допомогли б відкинути російських загарбників, водночас наразі Київ просить союзників тільки про зброю. Про це в інтерв'ю канадському виданню CBC News заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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В нещодавньому інтерв'ю The Economist президент Франції Еммануель Макрон знов повторив тезу про гіпотетичне введення військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

Відповідаючи на запитання, чи вітатиме Україна у себе війська з країн НАТО, Шмигаль сказав, що "підкріплення, безумовно, допомогло б відтіснити росіян".

Але наразі, за його словами, Україна просить своїх партнерів лише про військову техніку.

"Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді", – додав він про гіпотетичне відправлення військ НАТО в Україну.

26 лютого 2024 року за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі французький лідер заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

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