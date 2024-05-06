Войска НАТО в Украине. Шмыгаль: Будем рады, но пока просим только об оружии

Премьер заявил, что "если придет время, Киев будет очень благодарен союзникам"

Денис Шмыгаль (Фото: Telegram)

Западные войска в Украине помогли бы отбросить российских захватчиков, в то же время Киев просит союзников только об оружии. Об этом в интервью канадскому изданию CBC News заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В недавнем интервью The Economist президент Франции Эммануэль Макрон снова повторил тезис о гипотетическом введении войск в Украину. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина приветствовать у себя войска из стран НАТО, Шмыгаль сказал, что "подкрепление, безусловно, помогло бы оттеснить россиян".

Но сейчас, по его словам, Украина просит своих партнеров только о военной технике.

"Если придет время, мы будем очень благодарны, и мы будем рады", – добавил он о гипотетической отправке войск НАТО в Украину.

26 февраля 2024 года по итогам встречи европейских лидеров в Париже французский лидер заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

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