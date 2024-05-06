Шмыгаль заявил, что Украина находится в шаге от приглашения в НАТО

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке страны на членство на следующем саммите в Вашингтоне. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию CBC News.

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По его словам, Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года и рассчитывает в июле получить приглашение на вступление в Альянс. Премьер отметил, что Киев надеется, что соответствующее решение будет принято на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения", – сказал Шмыгаль.

28 апреля Зеленский сказал, что ожидает приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне.

30 апреля Столтенберг заявил, что для приглашения государства в НАТО необходимо согласие всех 32 союзников. По его словам, пока консенсуса по Украине нет.

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