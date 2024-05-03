Глава МЗС Франції: У війні проти України Росія втратила 500 000 військових

Стефан Сежурне (Фото: Facebook)

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що втрати Росії у війні проти України складають 500 000 військових. Про це він повідомив в інтерв’ю Новій газеті.

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"Військовий провал Росії вже очевидний. За нашими оцінками, військові втрати РФ становлять 500 000 осіб, з яких 150 000 вбитими. І все це навіщо? Якщо коротко – ні за що", – наголосив Сежурне.

Міністр зазначив, що країни Європи, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, роблять внесок у підтримку Києва, зокрема допомагаючи в розмінуванні, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України.

За його словами, Європа та її партнери зберігатимуть єдність і рішучість стільки, скільки потрібно.

27 лютого речник Генштабу ЗСУ Ковальов заявив, що загальні втрати окупантів, які публікує відомство, складаються з двох основних показників. Йдеться про вбитих і поранених.

Станом на 3 травня, за даними Генштабу, орієнтовні втрати російської армії склали понад 472 000 осіб.

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