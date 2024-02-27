Речник Генштабу пояснив, як вираховуються "загальні втрати" серед окупантів

Станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412 400 осіб

Вбитий окупант (Фото: Генштаб ЗСУ)

Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. Про це LIGA.net розповів речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов.

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Йдеться про вбитих та поранених окупантів, уточнив він.

"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо – це саме загальні втрати. Станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412 400 осіб", – додав Ковальов.

Під час форуму "Україна. Рік 2024" президент Володимир Зеленський вперше оголосив про втрати серед українських військових. Він назвав цифру у 31 000 осіб.

Втрати росіян загиблими, за словами президента, наразі становлять 180 000. До 500 000 – разом із пораненими.

Раніше президент не називав точної кількості загиблих українських воїнів. 23 лютого він озвучив співвідношення втрат в особовому складі російської армії до української – п'ять до одного.

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