Речник Генштабу пояснив, як вираховуються "загальні втрати" серед окупантів
Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. Про це LIGA.net розповів речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов.
Йдеться про вбитих та поранених окупантів, уточнив він.
"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо – це саме загальні втрати. Станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412 400 осіб", – додав Ковальов.
Під час форуму "Україна. Рік 2024" президент Володимир Зеленський вперше оголосив про втрати серед українських військових. Він назвав цифру у 31 000 осіб.
Втрати росіян загиблими, за словами президента, наразі становлять 180 000. До 500 000 – разом із пораненими.
- Раніше президент не називав точної кількості загиблих українських воїнів. 23 лютого він озвучив співвідношення втрат в особовому складі російської армії до української – п'ять до одного.
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