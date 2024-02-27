Спикер Генштаба объяснил, как высчитываются "общие боевые потери" среди оккупантов

По состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских окупантов ориентировочно составляют 412 400 человек

Убитый оккупант (Фото: Генштаб ВСУ)

Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. Об этом LIGA.net рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев.

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Речь идет об убитых и раненых оккупантов, уточнил он.

"Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем – это именно общие потери. По состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских кафиров ориентировочно составляют 412 400 человек", – добавил Ковалев.

В ходе форума "Украина. Год 2024" президент Владимир Зеленский впервые объявил о потерях среди украинских военных. Он назвал цифру в 31 000 человек.

Потери россиян погибшими, по словам президента, составляют 180 000. До 500 000 – вместе с ранеными.

Ранее президент не называл точное количество погибших украинских воинов. 23 февраля он озвучил соотношение потерь в личном составе российской армии к украинской – пять к одному.

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