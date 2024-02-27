Армія Росії втратила багато техніки та артилерії за добу. Не дорахувалася ще 850 осіб

Збройні Сили України відмінусували ще 850 російських окупантів за добу боїв на фронті

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 850 солдатів та офіцерів, 53 одиниці техніки, а також 16 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вранці військові заявляли про 96 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 411 550 (+850),

– танків – 6556 (+1),

– бойових броньованих машин – 12 494 (+16),

– артилерійських систем – 1009 (+16),

– РСЗВ – 1000,

– засобів ППО – 686,

– літаків – 340,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22),

– крилатих ракет – 1912 (+2),

– кораблів/катерів – 25,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 065 (+28),

– спеціальної техніки – 1588 (+8).

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

25 лютого спікер ЗСУ Лиховій заявив LIGA.net, що Сили оборони відійшли на західну околицю Ласточкиного.

Читайте також: Росія 24 лютого не наступала під Куп'янськом. ЗСУ: Перегруповується, акумулює резерви