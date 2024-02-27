Армія Росії втратила багато техніки та артилерії за добу. Не дорахувалася ще 850 осіб
Російська армія втратила 850 солдатів та офіцерів, 53 одиниці техніки, а також 16 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 96 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 411 550 (+850),
– танків – 6556 (+1),
– бойових броньованих машин – 12 494 (+16),
– артилерійських систем – 1009 (+16),
– РСЗВ – 1000,
– засобів ППО – 686,
– літаків – 340,
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22),
– крилатих ракет – 1912 (+2),
– кораблів/катерів – 25,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 065 (+28),
– спеціальної техніки – 1588 (+8).
- 17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- 25 лютого спікер ЗСУ Лиховій заявив LIGA.net, що Сили оборони відійшли на західну околицю Ласточкиного.
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