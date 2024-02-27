Армия России потеряла много техники и артиллерии за сутки. Не досчиталась еще 850 человек

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 850 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 850 солдат и офицеров, 53 единицы техники, а также 16 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 96 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 411 550 (+850),

— танков — 6556 (+1),

— боевых бронированных машин — 12 494 (+16),

— артиллерийских систем — 1009 (+16),

— РСЗО — 1000,

— средств ПВО — 686,

— самолетов — 340,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7729 (+22),

— крылатых ракет — 1912 (+2),

— кораблей/катеров — 25,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 065 (+28),

— специальной техники — 1588 (+8).

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

25 февраля спикер ВСУ Лыховий заявил LIGA.net, что Силы обороны отошли на западную окраину Ласточкиного.

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