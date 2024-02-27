Армия России потеряла много техники и артиллерии за сутки. Не досчиталась еще 850 человек
Российская армия потеряла 850 солдат и офицеров, 53 единицы техники, а также 16 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 96 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 411 550 (+850),
— танков — 6556 (+1),
— боевых бронированных машин — 12 494 (+16),
— артиллерийских систем — 1009 (+16),
— РСЗО — 1000,
— средств ПВО — 686,
— самолетов — 340,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7729 (+22),
— крылатых ракет — 1912 (+2),
— кораблей/катеров — 25,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 065 (+28),
— специальной техники — 1588 (+8).
- 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- 25 февраля спикер ВСУ Лыховий заявил LIGA.net, что Силы обороны отошли на западную окраину Ласточкиного.
Читайте также: Россия 24 февраля не наступала под Купянском. ВСУ: Перегруппировывается, аккумулирует резервы