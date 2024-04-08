Очільники МЗС Британії та Франції: Якщо Україна програє – ми всі програємо

Міністри підкреслили, що Велика Британія і Франція зроблять усе, аби "згуртувати інших у подоланні" викликів, які стоять перед світом

Девід Кемерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Очільники британського і французького Міністерств зовнішніх справ Девід Кемерон і Стефан Сежурне заявили про необхідність подальшої підтримки України. Про це вони заявили в колонці видання The Telegraph.

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Очільники МЗС заявили, що їм "абсолютно зрозуміло — Україна повинна виграти цю війну", а "якщо Україна програє – ми всі програємо".

"Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато вищою, ніж ціна відсічі Путіну. Світ спостерігає за нами й засудить нас, якщо ми зазнаємо невдачі", — йдеться в колонці.

Вони пообіцяли підтвердити підтримку України на саміті Європейського політичного співтовариства в липні та забезпечити "продуктивний саміт" НАТО в США.

Міністри підкреслили, що Велика Британія і Франція не можуть розв'язати всі проблеми, що стоять перед світом, поодинці, проте зроблять усе, аби "згуртувати інших у їхньому подоланні".

26 лютого 2024 року Кемерон заявив, що західні союзники роблять недостатньо для допомоги Україні, оскільки її армії досі не вистачає снарядів та іншого озброєння.

3 квітня МЗС Британії повідомило, що на засіданні Ради Україна-НАТО Кемерон закликатиме союзників закуповувати більше ракет та снарядів для України.

4 квітня Кемерон заявив, що західні союзники мають тиснути на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, аби той розблокував допомогу Україні.

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