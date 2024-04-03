Кемерон закликатиме союзників виділяти більше ракет та снарядів для України

Про це глава британської дипломатії говоритиме на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі

Девід Кемерон (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі закликатиме союзників закупати більше ракет та снарядів для України. Про це повідомили у дипломатичному відомстві країни.

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За даними МЗС, Кемерон наголосить на важливості посилення підтримки України, яка "сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли".

"Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Британія продовжуватиме здійснювати значущі кроки на шляху до членства України в Альянсі, зазначили в МЗС.

"Ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні. Члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу", – заявив Кемерон.

26 лютого 2024 року Кемерон заявив, що західні союзники роблять недостатньо для допомоги Україні, оскільки її армії досі не вистачає снарядів та іншого озброєння.

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