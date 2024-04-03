Кэмерон будет призывать союзников выделять больше ракет и снарядов для Украины

Об этом глава британской дипломатии будет говорить на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Дэвид Кэмерон (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе будет призывать союзников закупать больше ракет и снарядов для Украины. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве страны.

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По данным МИД, Кэмерон подчеркнул важность усиления поддержки Украины, которая "сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо".

"Он будет поощрять членов Альянса присоединиться к возглавляемым Великобританией инициативам по закупке стандартных ракет и боеприпасов НАТО для украинских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания будет продолжать предпринимать значимые шаги на пути к членству Украины в Альянсе, отметили в МИД.

"Мы должны продолжать оказывать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне. Члены Альянса должны активизироваться и тратить больше средств на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира", – заявил Кэмерон.

26 февраля 2024 года Кэмерон заявил, что западные союзники делают недостаточно для помощи Украине, поскольку ее армии до сих пор не хватает снарядов и другого вооружения.

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