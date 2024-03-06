Британія підтримала ідею з випуском репараційних бондів для відновлення України – Кемерон

За словами очільника британського МЗС Кемерона, ці активи будуть використані як гарантія виплати репарацій

Девід Кемерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Британія готова надати Україні всі заморожені активи російського центрального банку у країні за умови, що Росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, цитує його видання The Guardian.

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"Існує можливість використати щось на кшталт синдикованої позики або облігації, яка використовує заморожені російські активи фактично як гарантію, щоб дати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації", – зауважив очільник британського МЗС.

Він вважає, що Британія прагне максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо не зможе її отримати, то, на його думку – "доведеться рухатися вперед разом із союзниками, які хочуть вжити таких заходів".

Кемерон наголосив, що він не думає, що план облігацій якимось чином підірве британську репутацію.

Це перший випадок, коли Кемерон відкрито говорить про цю пропозицію в таких деталях і, ймовірно, підкреслює політичну підтримку, яку план має в США, але не в ЄС, додало видання. Цей план є більш радикальним, ніж пропозиції, що обговорюються в Європейському Союзі, про те, щоб Україна отримала лише надприбутки від активів російського центрального банку, які перебувають у володінні Заходу.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

1 березня стало відомо, що президент США Байден хоче, щоб країни G7 досягли прогресу щодо планів використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України до зустрічі лідерів у червні.

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