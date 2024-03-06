Британия может одолжить замороженные активы, но РФ должна выплатить репарации – Кэмерон

По словам главы британского МИД Кэмерона, эти активы будут использованы как гарантия выплаты репараций

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Великобритания готова предоставить Украине все замороженные активы российского центрального банка в стране при условии, что Россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, цитирует его издание The Guardian.

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"Существует возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигации, которая эффективно использует замороженные российские активы как гарантию, чтобы дать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации", – отметил глава британского МИД.

Он считает, что Великобритания стремится к максимальному единству G7 и ЕС в этом вопросе, но если не сможет его получить, то, по его мнению – "придется двигаться вперед вместе с союзниками, которые хотят принять такие меры".

Кэмерон подчеркнул, что он не думает, что план облигаций каким-то образом подорвет британскую репутацию.

Это первый случай, когда Кэмерон открыто говорит об этом предложении в таких деталях и, вероятно, подчеркивает политическую поддержку, которую план имеет в США, но не в ЕС, добавило издание. Этот план является более радикальным, чем предложения, обсуждаемые в Европейском Союзе, о том, чтобы Украина получила только сверхприбыли от активов российского центрального банка, которые находятся во владении Запада.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

12 февраля Совет ЕС шагнул к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от сделок с этими активами.

1 марта стало известно, что президент США Байден хочет, чтобы страны G7 добились прогресса по планам использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины до встречи лидеров в июне.

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