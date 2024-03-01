Байден сподівається, що до саміту G7 буде розроблено план арешту активів РФ – Bloomberg

За даними видання, американський президент Байден не вважає, що використання заморожених коштів замінить потребу в допомозі

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягли прогресу щодо планів використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України до зустрічі лідерів у червні. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

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За даними співрозмовників, американський президент хотів би, щоб заморожені активи були використані для фінансування бюджетних потреб України, а пізніше – для відновлення України.

Також, зазначили вони, Байден не вважає, що використання заморожених коштів замінить потребу в допомозі.

За даними видання, США вважають неправильним, що "Росія має право вирішувати, коли компенсувати Україні завдані нею збитки".

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.

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