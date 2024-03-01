Байден сподівається, що до саміту G7 буде розроблено план арешту активів РФ – Bloomberg
Президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягли прогресу щодо планів використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України до зустрічі лідерів у червні. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які знайомі з цим питанням.
За даними співрозмовників, американський президент хотів би, щоб заморожені активи були використані для фінансування бюджетних потреб України, а пізніше – для відновлення України.
Також, зазначили вони, Байден не вважає, що використання заморожених коштів замінить потребу в допомозі.
За даними видання, США вважають неправильним, що "Росія має право вирішувати, коли компенсувати Україні завдані нею збитки".
- 23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.
- Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.
- Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.
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