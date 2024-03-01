Байден надеется, что до саммита G7 будет разработан план ареста активов РФ – Bloomberg

По данным издания, американский президент Байден не считает, что использование замороженных средств заменит потребность в помощи

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 добились прогресса в планах использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины до встречи лидеров в июне. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным собеседников, американский президент хотел бы, чтобы замороженные активы были использованы для финансирования бюджетных потребностей Украины, а позже – для восстановления Украины.

Также, отметили они, Байден не считает, что использование замороженных средств заменит потребность в помощи.

По данным издания, США считают неправильным, что "Россия имеет право решать, когда компенсировать Украине нанесенный ею ущерб".

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и лиц, связанных с ним.

Читайте также: Передача Taurus и конфискация активов: Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины