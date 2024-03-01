Байден надеется, что до саммита G7 будет разработан план ареста активов РФ – Bloomberg
Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 добились прогресса в планах использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины до встречи лидеров в июне. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.
По данным собеседников, американский президент хотел бы, чтобы замороженные активы были использованы для финансирования бюджетных потребностей Украины, а позже – для восстановления Украины.
Также, отметили они, Байден не считает, что использование замороженных средств заменит потребность в помощи.
По данным издания, США считают неправильным, что "Россия имеет право решать, когда компенсировать Украине нанесенный ею ущерб".
- 23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.
- Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
- После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и лиц, связанных с ним.
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