Передавання Taurus та конфіскація активів: Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України

У ній Європарламент наголосив, що для перемоги Києва не повинно бути "ніяких самообмежень на військову допомогу Україні"

Мітинг солідарності з Україною перед будівлею Бундестагу в Берліні (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку України до других роковин повномасштабного вторгнення Росії. Євродепутати закликають зокрема: передати Україні зброю, зокрема ракети Taurus, та конфіскувати російські активи, заморожені в ЄС. Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Європарламент наголосив, що для перемоги Києва не повинно бути "ніяких самообмежень на військову допомогу Україні", також парламент підтвердив необхідність надати Україні все необхідне для відновлення повного контролю над її міжнародно визнаною територією.

Особливо важливими для України депутати Європарламенту вважають:

→ сучасні системи протиповітряної оборони;

→ ракети великої дальності, такі як: Taurus, Storm Shadow/SCALP;

→ різні види артилерії та боєприпасів (зокрема, калібру 155 мм);

→ безпілотники та зброю для боротьби з ними.

Депутати Європарламенту закликали зробити необхідні інвестиції в європейську оборонно-промислову базу та наголосили, що це має першорядне значення для задоволення потреб України та поповнення виснажених запасів у ЄС. Депутати наголосили, що всі союзники по ЄС і НАТО повинні надавати Україні військову підтримку розміром не менше 0,25% свого ВВП щорічно.

Також у резолюції підкреслили нагальну необхідність створення міцного правового режиму, який би дозволив конфіскувати російські державні активи, заморожені ЄС, і використати їх для відбудови України та виплати компенсацій жертвам війни.

Текст був ухвалений 451 голосом "за", 46 "проти" і 49 "утрималися".

У жовтні 2023 року Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.

22 лютого нардеп від Слуги народу Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи в Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян".

26 лютого канцлер Німеччини категорично відкинув можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Читайте також: Заморожені активи РФ. Єврокомісія пропонує використати прибутки на обладнання для ЗСУ