Передача Taurus и конфискация активов: Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины

В ней Европарламент подчеркнул, что для победы Киева не должно быть "никаких самоограничений на военную помощь Украине"

Митинг солидарности с Украиной перед зданием Бундестага в Берлине (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Европейский парламент принял резолюцию в поддержку Украины ко второй годовщине полномасштабного вторжения России. Евродепутаты призывают в частности: передать Украине оружие, в частности ракеты Taurus, и конфисковать российские активы, замороженные в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

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Европарламент подчеркнул, что для победы Киева не должно быть "никаких самоограничений на военную помощь Украине", также парламент подтвердил необходимость предоставить Украине все необходимое для восстановления полного контроля над ее международно признанной территорией.

Особо важными для Украины депутаты Европарламента считают:

→ современные системы противовоздушной обороны;

→ ракеты большой дальности, такие как: Taurus, Storm Shadow/SCALP;

→ разные виды артиллерии и боеприпасов (в частности, калибра 155 мм);

→ беспилотники и оружие для борьбы с ними.

Депутаты Европарламента призвали сделать необходимые инвестиции в европейскую оборонно-промышленную базу и отметили, что это имеет первостепенное значение для удовлетворения потребностей Украины и пополнения истощенных запасов в ЕС. Депутаты отметили, что все союзники по ЕС и НАТО должны предоставлять Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% своего ВВП ежегодно.

Также в резолюции подчеркнули настоятельную необходимость создания прочного правового режима, который бы позволил конфисковать российские государственные активы, замороженные ЕС, и использовать их для восстановления Украины и выплаты компенсаций жертвам войны.

Текст был принят 451 голосом "за", 46 "против" и 49 "воздержались".

В октябре 2023 года Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.

22 февраля нардеп от Слуги народа Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг таки проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян".

26 февраля канцлер Германии категорически отверг возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.

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