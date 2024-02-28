Заморожені активи РФ. Єврокомісія пропонує використати прибутки на обладнання для ЗСУ

Урсула фон дер Ляєн вважає, що загроза війни для ЄС "можливо, не є неминучою, але вона не є неможливою"

Урсула фон дер Ляйєн (Фото: EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз має розглянути можливість використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі військової техніки для України. Її слова цитує агентство Reuters.

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"Настав час розпочати розмову про використання несподіваних прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України", – заявила вона у своєму виступі в Європарламенті.

Вона акцентувала, що не може бути сильнішого й кращого застосування цих грошей, ніж "зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя". Фон дер Ляєн сказала, що загроза війни для ЄС "можливо, не є неминучою, але вона не є неможливою".

"Ризики війни не слід перебільшувати, але до них слід бути готовими, і це починається з нагальної потреби у відновленні, поповненні, модернізації збройних сил країн-членів", – сказала вона.

Також вона представила нову Європейську стратегію промислової оборони, яку її комісія презентує найближчими тижнями, зазначивши, що однією з її головних цілей буде надання пріоритету спільним закупівлям.

"Європа повинна прагнути розробляти й виробляти наступне покоління переможних оперативних можливостей. Це означає, що протягом наступних п'яти років ми маємо прискорено розвивати нашу оборонну промисловість", – сказала президентка Єврокомісії.

Однак, на її думку, посилення європейських зусиль в галузі оборони не зменшить потреби в альянсі НАТО.

За даними Bloomberg, які вчора публікувала LIGA.net, пропозиції в оборонній стратегії містять:

→ мінімальний рівень спільних закупівель оборонного обладнання та зміну тенденції до закупівлі військових систем у постачальників з-поза меж ЄС;

→ механізми, які б забезпечували негайне нарощування критично важливих постачань у разі дефіциту або кризи, а також оперативне виявлення критичної залежності від третіх країн;

→ розширення доступу промисловості до фінансів і програм фінансування ЄС та створення нових партнерств у сфері оборони та безпеки;

→ визначення флагманських проєктів, на яких слід зосередити зусилля та ресурси.

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23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

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