Замороженные активы РФ. Еврокомиссия предлагает направить доходы на оборудование для ВСУ

Урсула фон дер Ляйен считает, что угроза войны для ЕС "возможно, не является неизбежной, но она не является невозможной"

Урсула фон дер Ляен (Фото: EPA)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины. Ее слова цитирует агентство Reuters.

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"Пришло время начать разговор об использовании неожиданных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины", – заявила она в своем выступлении в Европарламенте.

Она акцентировала, что не может быть более сильного и лучшего применения этих денег, чем "сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни". Фон дер Ляйен сказала, что угроза войны для ЕС "возможно, не является неизбежной, но она не является невозможной".

"Риски войны не следует преувеличивать, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с насущной потребности в восстановлении, пополнении, модернизации вооруженных сил стран-членов", – сказала она.

Также она представила новую Европейскую стратегию промышленной обороны, которую ее комиссия представит в ближайшие недели, отметив, что одной из ее главных целей будет предоставление приоритета совместным закупкам.

"Европа должна стремиться разрабатывать и производить следующее поколение победных оперативных возможностей. Это означает, что в течение следующих пяти лет мы должны ускоренно развивать нашу оборонную промышленность", – сказала президент Еврокомиссии.

Однако, по ее мнению, увеличение европейских усилий в области обороны не уменьшит потребности в альянсе НАТО.

По данным Bloomberg, которые вчера публиковала LIGA.net, предложения в оборонной стратегии включают в себя:

→ минимальный уровень совместных закупок оборонного оборудования и изменение тенденции к закупке военных систем у поставщиков за пределами ЕС;

→ механизмы, обеспечивающие немедленное наращивание критически важных поставок в случае дефицита или кризиса, а также оперативное выявление критической зависимости от третьих стран;

→ расширение доступа промышленности к финансам и программам финансирования ЕС и создание новых партнерств в сфере обороны и безопасности;

→ определение флагманских проектов, на которых следует сосредоточить усилия и ресурсы.

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23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и лиц, связанных с ним.

12 февраля Совет ЕС шагнул к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от сделок с этими активами.

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