Міністерка фінансів США закликала G7 використати заморожені активи РФ та допомогти Україні

На її думку, це було б рішучою відповіддю "на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії"

Джанет Єллен (Фото: EPA/ISAAC FONTANA)

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країнам G7 необхідно терміново заарештувати прибутки від заморожених російських активів і перенаправити їх в Україну. Про це повідомило видання The Guardian.

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"Для нашої коаліції необхідно терміново знайти спосіб розблокувати вартість цих знерухомлених активів, щоб підтримати подальший опір України і довгострокову реконструкцію", – сказала Єллен.

Вона наголосила, що існують "сильні міжнародно-правові, економічні та моральні підстави" для того, щоб рухатися вперед.

"Це було б рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії", – заявила міністерка фінансів США.

На її думку – це дало б зрозуміти, що Росія не може перемогти, продовжуючи війну, і стимулювало б її сісти за стіл переговорів про справедливий мир з Україною.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

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