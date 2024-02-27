Министр финансов США призвала G7 использовать замороженные активы РФ и помочь Украине

По ее мнению, это был бы решительный ответ "на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России"

Джанет Йеллен (Фото: EPA/ISAAC FONTANA)

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что странам G7 необходимо срочно арестовать доходы от замороженных российских активов и перенаправить их в Украину. Об этом сообщило издание The Guardian.

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Для нашей коалиции необходимо срочно найти способ разблокировать стоимость этих обездвиженных активов, чтобы поддержать дальнейшее сопротивление Украины и долгосрочную реконструкцию", – сказала Йеллен.

Она подчеркнула, что существуют "сильные международно-правовые, экономические и моральные основания" для того, чтобы двигаться вперед.

"Это было бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России", – заявила министр финансов США.

По ее мнению – это дало бы понять, что Россия не может победить, продолжая войну, и стимулировало бы ее сесть за стол переговоров о справедливом мире с Украиной.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

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6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и лиц, связанных с ним.

12 февраля Совет ЕС шагнул к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученным доходом от операций с этими активами.

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