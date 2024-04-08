Главы МИД Британии и Франции: Если Украина проиграет – мы все проигрываем

Министры подчеркнули, что Великобритания и Франция сделают все, чтобы "сплотить других в преодолении" стоящих перед миром вызовов.

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Руководители британского и французского Министерства внешних дел Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили о необходимости дальнейшей поддержки Украины. Об этом они заявили в колонке издания The Telegraph.

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Главы МИД заявили, что им "совершенно понятно – Украина должна выиграть эту войну", а "если Украина проиграет – мы все проигрываем".

"Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину. Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы терпим неудачу", — говорится в колонке.

Они пообещали подтвердить поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества в июле и обеспечить "продуктивный саммит" НАТО в США.

Министры подчеркнули, что Великобритания и Франция не могут решить все стоящие перед миром проблемы в одиночку, однако сделают все, чтобы "сплотить других в их преодолении".

26 февраля 2024 года Кэмерон заявил, что западные союзники делают недостаточно для помощи Украине, поскольку ее армии до сих пор не хватает снарядов и другого вооружения.

3 апреля МИД Британии сообщил, что на заседании Совета Украина-НАТО Кэмерон будет призывать союзников закупать больше ракет и снарядов для Украины.

4 апреля Кэмерон заявил, что западные союзники должны давить на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, чтобы тот разблокировал помощь Украине.

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