Конгрес і допомога Україні. Глава МЗС Британії – союзникам: Маємо додзвонитися Джонсону

Девід Кемерон (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що західні союзники мають тиснути на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, щоб той розблокував допомогу Україні. Його цитує Politico.

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"Вкрай важливо, щоб ми додзвонилися або, в моєму випадку, особисто зустрілися зі спікером Джонсоном у Палаті представників, щоб домогтися ухвалення цього законопроєкту", – сказав він.

За словами Кемерона, глави міністерств закордонних справ у Європі "мають відіграти реальну роль" у питанні просування допомоги Україні в США.

"Конгрес дослухається до того, що кажуть інші, і до того, що Америка здатна зробити", – додав глава британського МЗС.

Він також закликав союзників прискорити постачання зброї Україні.

"Ця зброя має бути передана Україні — не дорога, списана у наших країнах", – пояснив Кемерон, додавши, що країнам Заходу необхідно "натиснути" на свої міністерства фінансів, щоб вони дозволили конфіскацію російських активів на користь України будь-якими способами.

26 лютого 2024 року Кемерон заявив, що західні союзники роблять недостатньо для допомоги Україні, оскільки її армії досі не вистачає снарядів та іншого озброєння.

3 квітня МЗС Британії повідомило, що на засіданні Ради Україна-НАТО Кемерон закликатиме союзників закупати більше ракет та снарядів для України.

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